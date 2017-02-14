違規農舍政策髮夾彎？環團籲宜蘭縣府回頭是岸

不滿宜縣府取消違規農舍加價房屋稅，環團呼籲吳澤成代理縣長回頭是岸。（記者簡惠茹攝）

2017-02-14 16:03

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭縣環保聯盟針對宜蘭縣代理縣長吳澤成對於農舍政策轉彎退縮，表達不滿與嚴正抗議。聯盟表示，如果宜蘭縣政府和議員不斷向違法退讓，不排除發動更大規模抗議行動。吳澤成表示，沒有棄守、沒有鬆綁。

吳澤成：沒有棄守、沒有鬆綁

宜蘭代理副縣長吳澤成上週日投下震撼彈，宣布取消今年對違規農舍的房屋稅加價，導正執行面的偏差，否則會傷及無辜又不公平。此舉引起極大輿論，不但有農民反彈，現在環團也跳出來質疑宜蘭縣政府是在棄守農地農用價值。

宜蘭縣環保聯盟理事長黃彥霖說，宜蘭縣為落實農地農用政策，去年總算對長久以來農舍的不正常開發方向踩一下剎車，怎料代理縣長才剛上任，居然準備重踩油門、往錯誤的方向前進，與永續經營和環境正義為優先的宜蘭價值背道而馳。

「宜蘭縣政府執行怠惰。」聯盟表示，違法農舍稽查機制始終未建立，執法效率不彰，縣府應明定查核機制、頻率，並明確列舉違規樣態，全面稽查現有7千多戶農舍，優先裁罰違規未合法申請的民宿、餐廳、工廠，已列管違規者，未於期限內改善的話，確實依違反都市計畫法或區域計畫法，連續開罰6到30萬，直至改善為止。

宜蘭縣環保聯盟再次呼籲吳澤成，一步錯步步錯，不要讓高升農委會主委、林前縣長的努力功虧一簣，農地農用政策無論是依法課徵房屋稅或地價稅，還是依區域計畫法或都市計畫法依法行政，都不容許絲毫鬆綁，若宜蘭縣政府主政者和議員一再向違法及投機業者、土地炒作者靠攏退讓，聯盟不排除將聯合縣內公民團體發動更大規模的抗議行動。

「縣府堅守農地農用原則。」吳澤成表示，沒有鬆綁、沒有棄守，過去用房屋稅加價的方式要遏止違規農舍，但是稅金真的可以遏止嗎？其實反而糟糕，因為違規的人以為繳了稅金就變成合法，這是誤導又不當的作法，房屋稅應該是按照構造、折舊率、地段率來計算，非農用有相關的法規處理，如果大家擔心執行力道不足，縣府這部份會檢討、加強。