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車禍司機疑過勞 呂秋遠嘆：台灣勞工是「工蟻」？

國道五號13日發生遊覽車重大車禍。（記者黃耀徵攝）

2017-02-14  15:49

〔即時新聞／綜合報導〕國道5號發生重大車禍，司機疑疲勞駕駛，甚至傳出連續工作16天；律師呂秋遠今天（14日）也提到工時問題，他認為台灣人奴性太強，根本是「工蟻」，呼籲勞工監督政府，讓他們修法並且落實勞動檢查。

國道重大車禍意外，造成33死11傷，勞工過勞問題也浮上檯面。呂秋遠下午在臉書提到台灣過勞問題，強調台灣生活品質好、價格低廉，是奠基在低薪與高工時的前提之下才做到的。

他指出，台灣有價格低廉品質優良的全民健保、全年無休的便利商店、24小時待命的警察、待命等於休假的臺鐵公務員，「你還要什麼？」

呂秋遠認為，便利生活其實是建立在別人的犧牲之下，講一例一休，就說人家已「一帶一路」；講提高基本工資，就說臺灣企業要出走；講罷工爭待遇，就說不爽不要做。「啊奴性是有多強？你是工蟻膩？」

他反問，「你要錢，人家可是要你的命，命都沒了，你要錢幹嘛？」並呼籲勞工應該反抗，監督你的政府，讓他們修法並且落實勞動檢查，並說「臺灣人，你累了嗎？請不要再加油了。」

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  • 呂秋遠談台灣勞工過勞問題。（圖擷自呂秋遠臉書）

    呂秋遠談台灣勞工過勞問題。（圖擷自呂秋遠臉書）

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