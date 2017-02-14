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總幹事單一遴聘 台東縣這個農會基層選舉卻很激烈

台東地區農會小組長、會員代表、理事選舉競爭激烈。（記者張存薇攝）

2017-02-14  15:25

［記者張存薇／台東報導］農會選舉19日登場，台東縣各農會總幹事候聘名單公告，包括台東縣、台東地區、鹿野地區、東河鄉、成功鎮、長濱鄉農會均為現任總幹事一人候聘，不過台東地區農會因理事長有兩派人馬角逐，從小組長、會員代表到理事競爭都很激烈。

台東縣包括縣農會共有9個農會，總幹事候聘名單確定，包括縣農會戴振東、台東地區李建通、東河鄉廖博民、成功鎮吳全德、長濱鄉林純美、鹿野地區陳正笙均為單一遴聘。

而太麻里地區農會總幹事包括推廣部主任許銘璜、信用部出納莊慶輝、供銷部主任卓新明角逐，關山鎮為保險部主任邱美玲、推廣部主任楊昌隆、供銷部主任林煥發三人登記，池上鄉為推廣部主任游玉櫻、財團法人台灣優良農產品發展協會推廣組長沈世然兩強對決，會員代表及理事競爭也跟著緊繃。

而台東地區農會因有兩派人馬競爭理事長，小組長選舉就有64人登記、搶39席，會員代表65人搶45席，理事部分也有19人登記爭9席，競爭也很激烈。

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