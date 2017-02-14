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國道5號重大車禍 林全：已列重大刑案
2017-02-14 15:27
林全今天凌晨赴萬芳醫院探視傷者。（記者張議晨攝）
〔即時新聞／綜合報導〕國道5號昨晚傳出重大車禍意外，造成33死11傷，行政院長林全今天（14日）表示，車禍已被認定為重大刑案，目前要待檢方調查後，才能正確對外說明和解決。
林全今天凌晨趕往萬芳醫院、北醫探視傷者，原訂上午視察台南行程延後至下午，林全在台南市新營視察國家圖書館南部分館時表示，此次事件造成多人傷亡，已被認定為重大刑事案件。
林全強調，檢察官現在已扣押行車紀錄器，將待檢方進一步釐清，查清楚再說明才會正確，現在外界很多揣測，將請法務部澄清過度離譜的猜測。他補充，要查清楚事實，才能針對問題解決。
行政院發言人徐國勇今天也表示，交通部觀光局日後「一日遊」行程將會進行相關查核，重點將放在司機是否過勞駕駛，也不排除會用行車記錄器來查核。
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