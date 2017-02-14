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遊覽車翻覆 總統蔡英文到二殯弔唁死者

蔡英文下午到二殯哀悼遊覽車意外的死者。（記者王藝菘攝）

2017-02-14  15:06

〔記者鍾泓良／台北報導〕昨天晚間一輛遊覽車行經國道五號接國道三號翻落邊坡，造成33死、11傷。總統蔡英文今天下午2點半到第二殯儀館哀悼死者及慰問家屬，媒體詢問總統第一時間怎麼處理及是否會檢討交通部，但她不發一語，約15分鐘後離開二殯。

交通部長賀陳旦也陪同出席，媒體詢問是否會因管理不力引咎辭職，他僅說「願死者保重，大家都來禱告」便搭車離去。

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  • 蔡英文下午到二殯慰問死者家屬。（記者王藝菘攝）

    蔡英文下午到二殯慰問死者家屬。（記者王藝菘攝）

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