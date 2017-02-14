選黨代表需繳黨魁連署書？郝辦批滑天下之大稽

2017-02-14 15:08

〔記者施曉光／台北報導〕對黃復興黨部通令各支黨部黨員，如果要參選黨代表，除參選者本身應繳的三十份合格黨員連署書，還必須另繳一百位以上合格黨員的黨主席連署書，國民黨主席參選人郝龍斌競選辦公室下午發表聲明，痛批「此舉為滑天下之大稽」，該辦公室主任游淑慧並諷刺說，「沒有最扯，只有更扯﹗」

郝辦質疑，黨代表的參選門檻是有慣例與辦法的，黃復興黨部突然增加的門檻的動機與正當性何在？參選黨代表參選人毫無義務需要幫黨主席參選人進行連署﹗如果黃復興黨代表參選人願意為各黨主席參選人連署，大可自行將連署書繳交給各參選人即可，統一上繳黨中央的要求簡直聞所未聞，難道還要忠誠測試嗎？

郝辦還說，各黨代表參選人如何拜訪、接觸黨員是參選人自己的責任，也已有黨員連署門檻，黨中央有何資格指導參選人如何接觸黨員？要求參選人必須以為黨主席連署，來證明自身有接觸黨員？此舉為滑天下之大稽﹗