低價團釀禍？ 柯建銘：該修法就修！

2017-02-14 15:50

〔即時新聞／綜合報導〕國道五號遊覽車翻覆事故，釀33死、11傷。民進黨立院總召柯建銘今表示，旅行團品質低落是「低價衡量」所致，未來將檢討車輛使用年限，若需修法，該修就修。

柯建銘今上午出席「國會頻道」開幕儀式，他表示，這起悲劇是台灣有史以來最嚴重遊覽車意外，會發生有一定原因，他建議，應重新檢討旅遊業「低價衡量」問題，其中遊覽車車體安全性、時間安排，以及車齡過高等項目，都將納入考量，未來也須就車輛使用年限提出相關規範，若需修法，「該修就修」。