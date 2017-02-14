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國民黨台南新春團拜 女副主委：黨主席給南部人一次機會

大台南婦女領袖協會理事長、國民黨南市黨部副主委王琇瓊（右）認為，這次黨主席選舉應給南部人一次機會。（記者王俊忠攝）

2017-02-14  14:38

〔記者王俊忠／台南報導〕國民黨南市黨部在今天情人節舉行新春團拜，黨中央與地方黨政人士數十位出席踴躍、互道恭喜。大台南婦女領袖協會理事長、市黨部副主委王琇瓊認為，國民黨已輸到脫褲，應從零開始，過去黨主席都從北部觀點看南部與台灣，難獲南部人認同，這次黨主席選舉應給南部人一次機會。

據了解，下屆國民黨主席選舉，浮出檯面的競爭者有現任主席洪秀柱與吳敦義、郝龍斌、詹啟賢、韓國瑜五人，前立委潘維剛傳也有意參選。

如以王琇瓊的觀點，較確定的5位參選人中，詹啟賢算是南部人，曾任奇美醫院台南總院院長多年，與台南淵源頗深。

王琇瓊表示，國民黨在本屆總統大選失敗原因很多，長久之計，必須設法壯大自己，為黨建立可長可久的執政資本，不能只等著看小英爛再收成，否則台灣剩下兩顆爛蘋果在輪來輪去，百姓也看不下去；台灣也不能只有藍、綠，必須有黑白是非。

她說，既然國民黨輸到一敗塗地，那就從零開始，過去的黨主席都從北部觀點看南部、看台灣，難以得到南部人認同，這次主席選舉，應該給南部人一次機會。

媒體詢問此南部人是否指詹啟賢？王琇瓊未明講，但她說，詹啟賢在奇美醫院院長任內讓奇美轉虧為盈，部屬譽有擔當、有肩膀；掌國光生技、製流感疫苗，品質不遜舶來品，兩岸關係也好，無論格局或能力都很優秀，確是2020代表國民黨出馬對抗小英的好棋。

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  • 國民黨南市黨部新春團拜，數十位黨政人士與會互道恭喜、氣氛熱絡。（記者王俊忠攝）

    國民黨南市黨部新春團拜，數十位黨政人士與會互道恭喜、氣氛熱絡。（記者王俊忠攝）

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標題：國民黨台南新春團拜 女副主委：黨主席給南部人一次機會


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