黃復興黨部蒐集黨魁連署書 被質疑黨務不中立

2017-02-14 14:52

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席選舉連署活動才剛開跑，參選人郝龍斌競選辦公室主任游淑慧今日在與媒體聯繫的LINE群組爆料，黃復興黨部通令黨員，如果要參選黨代表，除參選者本身應繳的30份合格黨員連署書，還必須另繳100位以上合格黨員的黨主席連署書。

她質疑，如果大家願意幫不同候選人連署，直接繳交給各候選人就好，為什麼需要給黨中央？並語帶諷刺的說，「還不知道黨中央有這種服務，要求黃復興黨代表參選人主動一定要為大家連署呢﹗」

國民黨文傳會副主委唐德明則強調，黨中央對此完全不知情，而根據他向黃復興黨部詢問後的了解，這份通報的確來自黃復興，並透過LINE群組發送給黨員，目的是要求參選黨代表的人，透過親訪黨員連署的方式，重新凝聚黃復興，但絕非是為了特定黨主席參選人，黨代表參選人幫任何一位黨主席參選人連署皆可，也不是要求黃復興黨員要繳交空白授權的黨主席連署書。