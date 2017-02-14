| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
肇禍司機感冒、人不舒服？ 領隊最後訊息曝光 明華園愛的波麗路台中登場
 首頁 > 政治

禽流感疫情延燒 林聰賢籲勿恐慌蛋肉熟食就不怕

農委會主委林聰賢視察營養午餐4章1Q新政策，也對禽流感疫情提出因應對策。（記者洪美秀攝）

2017-02-14  13:58

［記者洪美秀／新竹報導］台灣最近連續發生多起禽流感疫情，新上任的農委會主委林聰賢今天來到新竹市視察營養午餐四章一Q新政策時強調，目前禽流感雖有疫情，但市面上的禽體都是經過檢驗合格的，且是由合法的屠宰場宰殺的，呼籲民眾不要恐慌，針對禽蛋及禽肉，只要熟食，都不會有問題。

林聰賢也說，農委會已展開輔導政策，包括輔導養禽業者避開越冬養禽，也會加強輔導業者都在室內養禽，如此可減少候鳥經過帶來的病原，目前農委會已與地方縣市加強防疫機制，呼籲民眾不要購買來路不明的禽體，同時會請司法單位加強私宰禽體的查緝，來遏止禽流感疫情。

林聰賢說，台灣2年前也爆發大規模的禽流感疫情，主要是H5N2、H5N8，農委會已掌握相關疫情，會要求各縣市政府加強輔導與查緝，至於禽傳人的情況也未發生，民眾不用太緊張，呼籲民眾盡量不要在戶外接觸候鳥或餵食，同時養禽業者也應自主管理，避免疫情發生。

廣告
  • 農委會主委林聰賢視察營養午餐4章1Q新政策，也對禽流感疫情提出因應對策。（記者洪美秀攝）

    農委會主委林聰賢視察營養午餐4章1Q新政策，也對禽流感疫情提出因應對策。（記者洪美秀攝）

  • 農委會主委林聰賢視察營養午餐4章1Q新政策，也對禽流感疫情提出因應對策。（記者洪美秀攝）

    農委會主委林聰賢視察營養午餐4章1Q新政策，也對禽流感疫情提出因應對策。（記者洪美秀攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 林聰賢 禽流感
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 浪漫情人料理♡
愛妻便當♡烘蛋肉丸
甜蜜蜜♡巧克力奶酪
做大餐♡橙汁鴨胸
太吸睛♡愛心水煮蛋
轉寄

標題：禽流感疫情延燒 林聰賢籲勿恐慌蛋肉熟食就不怕


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月14日‧星期二‧丁酉年正月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.