禽流感疫情延燒 林聰賢籲勿恐慌蛋肉熟食就不怕

農委會主委林聰賢視察營養午餐4章1Q新政策，也對禽流感疫情提出因應對策。（記者洪美秀攝）

2017-02-14 13:58

［記者洪美秀／新竹報導］台灣最近連續發生多起禽流感疫情，新上任的農委會主委林聰賢今天來到新竹市視察營養午餐四章一Q新政策時強調，目前禽流感雖有疫情，但市面上的禽體都是經過檢驗合格的，且是由合法的屠宰場宰殺的，呼籲民眾不要恐慌，針對禽蛋及禽肉，只要熟食，都不會有問題。

林聰賢也說，農委會已展開輔導政策，包括輔導養禽業者避開越冬養禽，也會加強輔導業者都在室內養禽，如此可減少候鳥經過帶來的病原，目前農委會已與地方縣市加強防疫機制，呼籲民眾不要購買來路不明的禽體，同時會請司法單位加強私宰禽體的查緝，來遏止禽流感疫情。

林聰賢說，台灣2年前也爆發大規模的禽流感疫情，主要是H5N2、H5N8，農委會已掌握相關疫情，會要求各縣市政府加強輔導與查緝，至於禽傳人的情況也未發生，民眾不用太緊張，呼籲民眾盡量不要在戶外接觸候鳥或餵食，同時養禽業者也應自主管理，避免疫情發生。