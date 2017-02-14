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國道遊覽車事故國台辦慰問 陸委會表達感謝
2017-02-14 14:19
〔記者林良昇／台北報導〕國道5接國道3南下匝道昨晚發生遊覽車嚴重車禍，已造成33人死亡11人受傷；中國國台辦等有關方面對罹難者表達哀悼，並表達慰問，陸委會透過新聞稿，代表政府表達感謝。
中國新華社報導，事故發生後，大陸有關方面高度關切。國務院台辦、海峽兩岸關係協會負責人對事故中罹難的同胞感到深切哀悼，向受傷同胞和相關人員家屬表達誠摯的慰問。
對此，陸委會表示，有關中國大陸方面對我遊覽車於國道翻覆之重大事故表達哀悼與慰問，陸委會今日代表政府表達感謝。
陸委會指出，事故發生後，我政府已向罹難民眾及家屬表示哀悼與慰問，並立即成立應變及醫療救護機制，全力搶救傷患及調查事故原因。
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