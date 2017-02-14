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仁愛醫院新北女傷者 朱立倫探視打氣

2017-02-14  13:51

〔記者蔡亞樺／台北報導〕國道遊覽車昨晚轉彎翻落側坡事故，其中14名為新北市民，新北市長朱立倫今天中午前往探視在北市聯合醫院仁愛院區治療的84年次戴姓女團員，朱立倫表示，戴同學生命跡象非常穩定，替她加油鼓勵，對於昨晚意外，家屬也非常難過與震驚，新北市府將持續提供醫療與後續協助。

朱立倫今早先赴內湖三總、北醫附設醫院探視傷者，中午12點半左右抵達仁愛醫院，在聯醫人員陪同下直接到病房探視，家屬也待在一旁。朱說，我看到她（指戴）很清醒，也給她加油鼓勵，畢竟昨晚事件受到驚嚇，還需要一段時間心理的支持治療，戴的家人雖然難過與震驚，但還是認為是不幸中的大幸，戴（病情）是相對穩定。

仁愛醫院表示，戴女目前意識清楚，但頭部、臉部及身體有多處擦傷，檢查為左側顏面有輕微骨折，右腳第5趾有裂傷，而目前有暈眩情形還需觀察，目前家人已都到醫院探望。

不過，院方提到，戴女此次是與另一名友人一同參加該旅行團出遊，友人已離世，考慮到戴女還有傷在治療，也怕心情受到打擊影響治療，因此不敢告知帶女友人離世的消息。

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  • 新北市長朱立倫前往北市聯醫仁愛院區，探視戴姓女傷者。（新北市政府提供）

    新北市長朱立倫前往北市聯醫仁愛院區，探視戴姓女傷者。（新北市政府提供）

  • 新北市長朱立倫探視聯醫仁愛院區女傷者後，受訪時簡單講述探視過程。。（記者蔡亞樺攝）

    新北市長朱立倫探視聯醫仁愛院區女傷者後，受訪時簡單講述探視過程。。（記者蔡亞樺攝）

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