探視國道意外傷者 朱立倫：政府要痛定思痛
2017-02-14 13:36
〔記者林惠琴／台北報導〕國道昨晚發生重大翻車事故，造成多人死亡，新北市長朱立倫今天前往台北醫學大學附設醫院探望傷者與家屬後受訪，他表示，經過多次遊覽車意外事件，對於台灣來講，是很大的傷害，國人也不願意見到這樣的情況，呼籲交通部、觀光局與相關主管機關應該要痛定思痛、徹底檢討，用嚴格執法避免這樣的情況再發生。
朱立倫指出，目前新北市的傷者有3人，其中，2人在三軍總醫院，意識相對清醒，情況穩定，但尚處於驚嚇狀態，自己已向傷者慰問，也希望家屬安心，將會全力協助，至於北醫附醫的傷患，情況相對危急，感謝醫院全力搶救，自己也對患者在現場的女兒表達慰問，只是母親在這場意外中不幸往生，她非常傷心。
朱立倫強調，對於傷者，除了提供慰問金，也會有照護機制，至於不幸往生者 ，至少有15萬元以上的補助、中低收入戶30萬元，低收入戶更高，希望可以給予協助。
針對收治的新北市患者，北醫附醫副院長黃聰仁說，該名男性是重大外傷，但情況有漸漸恢復，吸入氧氣從100%降至40%，代表生理狀況有改善，持續治療中，但檢查發現他腦部有出血，多重器官的病症必須非常小心，仍有待密切觀察。
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