黨產會：國民黨靠不當黨產奶水 已失基本維生能力
2017-02-14 13:02
〔記者楊淳卉／台北報導〕針對國民黨文傳會副主委洪孟楷今批黨產會主委顧立雄臉書發文批評前總統馬英九等人，是角色錯亂，「到底自認是顧律師？顧主委？還是顧市長擬參選人」對此，黨產會發言人施錦芳回應，只是一篇臉書貼文就連想到選舉去，難道國民黨心中都只有選舉？
施錦芳直指「是誰有錢不還債、是誰藐視轉型正義的價值，相信人民的眼睛是雪亮的？」並批國民黨長期經由不當黨產奶水維持黨的運作，可能喪失政黨的基本維生能力，「或許藉由黨產條例的立法與執行，能讓國民黨重新走回民主政治下的政黨運作。」
施錦芳重申，不論是黨產委員會的討論，或者是顧立雄的發言，都是希望創造台灣公平的政黨競爭環境，希望國民黨明瞭十多年來藉由信託的的假黨產歸零政策，不為人民所接受。
施也諷刺國民黨主席洪秀柱「沒有機會認識到向黨員、民眾募款本來就是政黨維持運作的基本方式」，台灣其他政黨卻都是這樣一路走過來。
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