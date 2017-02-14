撇佈局地方首長 黃國昌：時力最重要的目標在...
2017-02-14 12:49
〔記者楊淳卉／台北報導〕針對時代力量2018年選舉布局，及是否會挑戰縣市首長選舉？時力立委黃國昌今接受電台採訪直言，競選縣市首長要考慮因素較多，目前時力最重要的目標著眼議員選舉，要讓更多人進入地方議會發聲，並吸引有理想的人投入政治。
對於時力如何做大，又不步上台聯後塵？黃國昌坦言，這非一蹴可幾，要一步一腳印進行，一方面要在國會中有一定表現讓選民認同，另一方面，時力主張的價值也要藉由地方組織拓展，並在社區鄰里建立雙面溝通橋樑，這就是拓展各地方黨部的原因。
黃國昌也說，拓展據點的主要挑戰就是錢，小黨資源較少，十分辛苦，他並諷刺「看到國民黨哭窮的時候，自己都要掉眼淚」，指國民黨一個月的開銷，比時力一整年開銷還要多。
至於時力與民進黨關係如何，是否為競爭關係？黃國昌指出，創立時力就是希望台灣未來有兩個本土政黨相互競爭，然而，對台灣必須推動的重大改革，時力一定支持，不會為反對而反對，如政府推動的年金改革等，時力都配合改革方向；時力作為在野黨，也會堅持對行政權做監督，盼在民進黨立委席次單獨過半下，擔任槓桿的角色。
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