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國道重大意外 蘇嘉全促盡快查清意外原因

立法院長蘇嘉全帶領官員一同默哀。（記者彭琬馨攝）

2017-02-14  12:45

〔記者彭琬馨／台北報導〕國道昨晚發生近年來最嚴重的車禍意外，遊覽車翻落邊坡至今已造成33人死亡。立法院長蘇嘉全上午舉行國會頻道記者會時，特地帶領全體人員一同默哀1分鐘，蘇嘉全表示，對此感到非常不捨，盼交通部與內政部盡快釐清肇事原因。

蘇嘉全表示，發生這麼大的車禍，有33位鄉親不幸在事件中罹難，除向死者家屬表達哀悼外，也希望傷者在醫護人員照顧下盡速恢復健康。

蘇嘉全強調，到底是什麼原因造成這麼大的車禍意外，是司機太疲勞或車輛因素，呼籲交通部、內政部等相關單位要在最短時間內調查清楚，讓國人了解真相。

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