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國民黨：今已歸還郭台銘母親4500萬元借款

2017-02-14  12:12

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨日前被黨內踢爆年前雖獲行政院不當黨產處理委員會過年前同意解凍國民黨永豐銀帳戶1億餘元，以及1張台銀本票5000萬元，總計1.5億元，可以償還2筆總計9000萬債務的，事實上卻只還了1筆，國民黨今日發出新聞稿指出，其中未還的鴻海董事長郭台銘的母親郭初永真債款，已於今日償還完竣。

國民黨指出，由黨主席洪秀柱具名借款的2筆各4500萬元債款，其中1筆已先於1月26日償還，至於郭初永真的借款，原本依照契約只要在10月24日前還款即可，但行管會已於本月6日簽文，洪秀柱8日批准，於今日償還完竣。

不過，國民黨本月10日被踢爆未清償債務，該黨行管會副主委李福軒出面說明，當時僅強調黨產會同意動支的1億5000餘萬元中，扣除1月薪水、考績獎金、年終獎金的部分後，只足夠償還其中一筆借款，隻字未提洪秀柱已於8日批准還款一事。

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  • 國民黨行管會副主委李福軒。（資料照）

    國民黨行管會副主委李福軒。（資料照）

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