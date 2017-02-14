國民黨：今已歸還郭台銘母親4500萬元借款
2017-02-14 12:12
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨日前被黨內踢爆年前雖獲行政院不當黨產處理委員會過年前同意解凍國民黨永豐銀帳戶1億餘元，以及1張台銀本票5000萬元，總計1.5億元，可以償還2筆總計9000萬債務的，事實上卻只還了1筆，國民黨今日發出新聞稿指出，其中未還的鴻海董事長郭台銘的母親郭初永真債款，已於今日償還完竣。
國民黨指出，由黨主席洪秀柱具名借款的2筆各4500萬元債款，其中1筆已先於1月26日償還，至於郭初永真的借款，原本依照契約只要在10月24日前還款即可，但行管會已於本月6日簽文，洪秀柱8日批准，於今日償還完竣。
不過，國民黨本月10日被踢爆未清償債務，該黨行管會副主委李福軒出面說明，當時僅強調黨產會同意動支的1億5000餘萬元中，扣除1月薪水、考績獎金、年終獎金的部分後，只足夠償還其中一筆借款，隻字未提洪秀柱已於8日批准還款一事。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 賴清德本要接國安會？傳因一句「朱立倫模式」破局
- 熱比婭訪台告吹 台聯譴責「特定人士從中作梗」
- 連任失敗就選2020總統？ 柯P語帶保留...
- 盼了解駕駛是否疲勞駕駛 林全等政院高層會商
- 司改國是會議 不談廢死不談赦扁
網友回應
熱門新聞
- 天生沒子宮 小嫻悲忍淚揭不孕真相
- 國道翻車33死11傷 死傷名單一覽表（不斷更新）
- 亞企吹投資美 被虧有川普影子
- 自由廣場》戲裡戲外情人節 鯨魚慢游最相思
- 開學禮物 教育局書香傳愛到偏鄉
- 唐肇廷「轉性」 改走豪邁路線
- 遊覽車國道翻覆32死 歷年遊覽車重大事故回顧
- 老二媽西屯省親故事 公所印書傳承
- 〈上班族創業〉送暖到街頭
- 國道30年來最慘車禍 專家指出3大原因
- 遊覽車行車記錄器顯跡象 疑超速20公里肇禍
- 〈婚姻研究院〉牽手 就是守護
- 曾跟蝶戀花低價團 旅客直呼超可怕
- 情人節瘋追劇 鄭嘉琳分析12星座看劇口味
- 竹北六家國小繪本創作 成最佳鄉土教材
- 老和尚騎機車迷航 竟從南投騎到苗栗通霄
- 遊覽車事故 林全探視傷者：會做適當檢討
- 山區易崩坍 專家︰地質脆弱
- NBA》驚動喬丹搞4方會談 歐克利事件落幕
- 自保之道 遠離鳥禽、蛋煮熟
- 賞櫻團翻車扯一例一休 網友嗆爆李明賢
- 蹺家白鵜鶘 飼主協尋賞2萬元
- 車沒掛牌違停又藏毒 開賓士男GG了！
- 自由廣場》宜蘭的土地不正義
- 電鍍三區 彰濱工業區︰規劃中
- 遊覽車彎道失控刮擦護欄翻覆 影片曝光
- 賞櫻團車禍 其中兩名學生1死1傷
- 王晴情人節甜蜜蜜 嫁人前一定要先同居
- 郭書瑤通靈 犀利眼神逼邪靈
- 玉里養鴨場確診H5N6 撲殺3000隻鴨
- 國內首檔外匯ETF 元大基金擬開募
- 資源再生利用 蟋蟀造型路燈變藝術地景
- 被指濫墾 多良部落駁︰合法耕作
- 又捲匯率口水戰 央行︰台幣已超強
- 出人命才關注？ 各行業「過勞」皆可能釀事故...
- 情人節送禮 台灣花費亞太第3
- 裝萌行銷觀光公園 屏市長大跳踩踩舞
- 4年前情人節在澳洲交往 4年後他倆登記結婚
- 遊覽車事故 萬芳醫院4傷者2名死亡2人搶救中
- 國5接國3匝道 賞櫻團翻車32死
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：國民黨：今已歸還郭台銘母親4500萬元借款
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分