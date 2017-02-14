吳敦義訪竹市 搶攻眷村票源

國民黨副主席吳敦義來到新竹市眷村區，搶攻眷村票。（記者洪美秀攝）

2017-02-14 11:59

〔記者洪美秀／竹市報導〕國民黨黨主席參選人吳敦義今天前進新竹市眷村票倉，他提到國民黨的起起落落，強調國民黨雖在谷底，一定能重新再贏得民心。他強調選黨主席是要帶領國民黨脫離困境，是否選總統的事，是以後的事了。

對於吳敦義來搶攻眷村票倉，前立委呂學樟認為目前檯面上能夠帶領國民黨且資歷完整的就是前副總統吳敦義了，他認為吳敦義和洪秀柱在眷村的支持度是五五波，但吳敦義在南部的資源及人脈，基層都很堅固，這是吳敦義的優勢，看到眷村這麼多人來會場，就可知道吳敦義的實力。

前新竹市長許明財也看好吳敦義的實力，他認為吳敦義有親和力，是能與民進黨匹敵的對手。

吳敦義因中山高速公路發生聯結車翻覆車禍而困在路上，遲到近一小時，他到會場時說到小英政府上任後的荒謬政策，像是一例一休政策和準備日本核災區食品進入台灣等政策都讓民心動盪。

吳敦義也提到還有一個重要的政策，就是有關同婚制度的政策等，但若要提供極小數人的方便性，讓同婚制通過，也是讓很多家長搖頭，這些都會引起民心反彈。

吳敦義期許國民黨能再有執政的機會，包括不要造成職業別的衝突，也不要有世代對立或性別對立，最重要的是要有92共識，他認為黨主席選舉就是國民黨要當在野的領頭羊，再贏回民心。

國民黨副主席吳敦義來到新竹市眷村區，搶攻眷村票。（記者洪美秀攝）

國民黨副主席吳敦義來到新竹市眷村區，搶攻眷村票。（記者洪美秀攝）