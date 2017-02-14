認識熱情拉美友邦 外交部將辦嘉年華

2017-02-14 11:53

〔記者呂伊萱／台北報導〕總統蔡英文上任後出訪我國位於拉丁美洲及加勒比海之友邦，承續「英翔專案」與「英捷專案」成果，外交部今年將與友邦駐台大使館及台藝大合作，於5月辦理「2017年拉丁美洲及加勒比海友邦台灣嘉年華」，盼藉文化饗宴，促進國內民眾對我國友邦的認識。

外交部拉美司司長曹立傑今在例會中表示，為增進大眾了解我國位於拉美及加勒比海12個友邦的國家風情及民俗特色，將與友邦駐台大使館及台藝大合作，於5月辦理「2017年拉丁美洲及加勒比海友邦台灣嘉年華」，盼藉文化饗宴，促進國內民眾對我國友邦的認識。本次嘉年華活動將透過駐台大使館與其留台校友會，演出各國特色的音樂及舞蹈，並設立展攤介紹各國特有風情、文物與美食。

曹立傑並說，今年是我國與巴拉圭建交60週年，外交部與巴拉圭駐台大使館將在7月共同主辦紀念藝文活動，預計邀請巴拉圭畫家及知名舞團Susi Sacco來台展演。