跟黑箱密室說再見！立法院國會頻道週五開播

立法院長蘇嘉全參加國會頻道開播記者會，與朝野各黨團代表一同宣告國會頻道開播。（記者廖振輝攝）

2017-02-14 11:53

［記者彭琬馨／台北報導］立法院國會頻道在試播幾個月後，將於17日（週五）開議當天正式開播上架。未來全院除秘密會議外，各委員會與院會議事內容都可在有線電視第123、124，無線數位台第21、22頻道同步收看直播，頻道無廣告、全年無休，院會總質詢更設有手語同步翻譯，讓國人即時掌握立法院議事情況。

立法院上午舉辦國會頻道開播記者會，包含院長蘇嘉全、副院長蔡其昌、NCC主委詹怡婷、朝野黨團代表與各系統業者都出席現場。蘇嘉全致詞時表示，國會頻道正式開播後，未來不管是黨團協商或委員會院會的開會內容、選出來的立委到底在做什麼，都能讓人民徹底了解。蘇嘉全說，國會頻道實況轉播非常耗費經費，未來立法院會盡力爭取行政院支持讓設備固定化，休會期間也能提供公益活動節目，讓人民知道會議進行需要哪些元素。

民進黨團總召柯建銘表示，國會公開透明是自己最期盼的，未來國會頻道上線後，委員開會就各憑本事，「大家不要互相抹黑」，議事轉播透明化也能減少誤會，讓朝野共同進行國會改革。國民黨副書記長林為洲則說，國會透明化沒有最開放、只有更開放，希望朝野未來能努力尋求更多有共識的議題。

立法院於去年11月底三讀通過組織法第五條修正案，將國會頻道營運交由公視辦理，NCC並趕在立院新會期開議前，通過12家系統台申請國會頻道上架的頻道變更。