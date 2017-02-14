李大維會晤海地前後任總統 深化兩國邦交

2017-02-14 11:41

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部長李大維日前以總統特使身分，出席海地新總統摩依士（Jovenel Moïse）的就職典禮。李大維在典禮前夕會晤摩依士總統並呈遞國書，轉達蔡英文總統的祝賀，並就兩國未來的合作廣泛地交換意見。摩依士也表示，兩國未來將持續深化邦交關係與各項合作，促進雙方人民的福祉。

我國與海地建交已逾一甲子，李大維於本月5日至10日奉派以總統特使身分，率團出訪海地，參加海地第58任總統就職典禮。外交部拉美司司長曹立傑陪同出訪，今在外交部例會中表示，部長於典禮前夕、2月6日下午，即會晤摩依士總統並呈遞國書，向總統轉達蔡總統的祝賀之意，雙方並就往後合作事項廣泛地交換意見。

根據海地媒體報導，摩依士也表示，高度歡迎李大維的到訪，兩國未來將持續深化邦交關係與各項合作，促進雙方人民的福祉。李大維也分別會晤海地卸任總統普利衛（Jocelerme Privert）與卸任外長戴廉能（Pierrot Delienne），感謝他們在任內強化兩國邦誼與支持台灣參與國際組織。

李大維在海地也訪問了美國慈善組織「糧食濟貧組織（Food For Poor，FFP）」海地總部，FFP總裁馬德福（Robin Mahfood）更專程從美國飛往海地，歡迎李大維的到訪並簡報組織運作情形。雙方就未來合作事項交換意見，李大維並重申未來強化雙方夥伴關係的合作意願。

李大維也與我駐海地大使館人員座談，慰勉辛勞，並參觀在海地深耕多年的台商正道紡織公司。而因海地紡織品輸往美國享有免關稅待遇，近期也有台商將前往投資。