情人節與北市府聯姻 台電跨界軟體園區創首例
［記者林筑涵／台北報導］台電與北市府今於情人節「手牽手」合作簽署土地開發MOU，瞄準台電「北儲中心倉庫」及「電力修護處」2大塊共約7公頃土地，總開發投資金額達240億元，將重新賦予新生命。其中，台電手中佔地5公頃的「電力修護處」則有意規劃為「南港軟體園區第4期」，若方案順利通過，將成為國營事業跨界軟體園區首例。
台電董事長朱文成表示，位於北市松山、南港地區的「北儲中心倉庫」及「電力修護處」共約7公頃土地，台電北儲中心已於2014年搬遷至桃園大潭，而仍在使用中的南港電力修護處則預計於2019年移至新北市林口。台電董事長朱文成說，原曾與營建署合作規劃轉為公辦都更，但因後期土地由工業轉為商業用地，依規定共需回饋北市府40.5％，但也因此造成雙方所有地畸零化，不利後續使用；經北市府提出「集中回饋」方式，讓雙方獲取各約2及5公頃的完整土地。
據傳，台電相中南港地區發展，有意建設商業大樓，朝打造「南港軟體園區第4期」邁進；對此台電表示，變更為商業用地後，考慮過轉為大型商場、百貨公司、飯店等等，軟體園區僅為其中之一。不過，台電也坦言，因周遍不乏商場及飯店業，又經了解相關業者有軟體園區空間使用需求，因而將增闢第4期劃入方案之一。
若台電將其土地作為「南港軟體園區第4期」所用，由營運開發商引進IC產業、數位科技等業者進駐，將創下國內國營事業跨界軟體園區首例；但台電新事業開發室吳珍妮組長強調，一切仍需照法律規定招商，且需由董事會做出決議才能定案。
另外，台北市副市長林欽榮表示，簽訂後屬北市府約2公頃中心倉庫北側的土地，因包含3棟日治興建具保存價值的古蹟建物，未來由北市府進行文化資產保存，同時規劃建設公園、綠地、文創展演空間及智慧銀髮公宅等。
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標題：情人節與北市府聯姻 台電跨界軟體園區創首例
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