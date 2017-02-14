取消上午行程 柯文哲赴二殯為遊覽車罹難者上香

2017-02-14 11:32

〔即時新聞／綜合報導〕蝶戀花旅行社遊覽車翻覆造成33死11傷，台北市長柯文哲今日取消上午所有行程，來到台北第二殯儀館為罹難者上香致意，他表示事故的責任歸屬，要等鑑定結果出來才能確認賠償問題。

據《三立新聞》報導，柯文哲指出今天早上消防局有來報告整個事件的過程，他也請法務局消保官跟家屬接觸，全案仍在鑑定當中。

柯P說，目前第二殯儀館已設立家屬服務中心，並有相關單位人員進駐，罹難者家屬有任何需求都可以馬上處理。