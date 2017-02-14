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修法放寬車齡限制今遭國民黨批評 葉宜津這樣說...

2017-02-14  11:43

〔即時新聞／綜合報導〕因此次遊覽車重大事故，國民黨立院黨團針對民進黨立委葉宜津去年提出《公路法》修法提出批評，當時葉宜津強調不得以車齡為禁止使用汽車及電車限制，而葉今日受訪時表示，遊覽車安全不能以車齡當作為唯一考量。

根據《蘋果日報》報導，葉宜津先前在提案說明中指出，法規未考量車體結構、耐久與安全係數，只以車齡規範，讓業者為了在年限內汰換車輛，不願花錢購買耐久、價格較貴的歐美系車種，改買較廉價的車種，進而影響安全。葉宜津指出，只有用車齡限制會導致業者不去買好車，會讓業者去買「用10年就要淘汰的車」，而遊覽車的各種安全檢查才是重點，他今日強調「目前我還是認為如此」。

葉宜津建議，若要保障乘客安全，更重要的是在評鑑制度中納入車輛保養檢修是否落實，以及確認駕駛教育訓練及回訓是否完善，這才是把關遊覽車安全的真正關鍵。

針對國民黨立院黨團批評他的提案，葉宜津今日表示國民黨並沒有了解他的提案，希望國民黨應該先看清楚、了解他的提案後再來表示意見。不過葉宜津此提案雖交由交通委員會初審完成，但因在三讀時遭國民黨團拉下協商，所以提案尚未通過。

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  • 葉宜津去年提出《公路法》修法，當時葉宜津強調不得以車齡為禁止使用汽車及電車限制，國民黨立院黨團今批評此提案，葉宜津對此出面回應。（資料照，記者黃耀徵攝）

    葉宜津去年提出《公路法》修法，當時葉宜津強調不得以車齡為禁止使用汽車及電車限制，國民黨立院黨團今批評此提案，葉宜津對此出面回應。（資料照，記者黃耀徵攝）

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