盼了解駕駛是否疲勞駕駛 林全等政院高層會商

2017-02-14 11:23

〔記者李欣芳／台北報導〕針對國道5號轉國道3號邊坡處昨晚發生遊覽車翻覆事故造成多人死傷的重大慘劇，行政院長林全上午一大早特別赴政院應變，他召集政院副院長林錫耀、政院秘書長陳美伶與政院發言人徐國勇會商，了解交通部、法務部的相關應變與最新因應作為，林全盼了解駕駛是否因過度疲勞駕駛或因機械故障等原因導致車禍。

徐國勇表示，林全盼相關單位釐清事故原因，不過，由於上午11時30分將勘驗現場及車輛，下午1時30分要解剖駕駛遺體，因此，確切的事故原因尚待司法機關調查。

林全昨晚第一時間已指示全力搶救傷患，今天凌晨更趕往萬芳醫院及北醫探視傷者，他今天上午原訂前往台南視察的行程決定延後到下午，在上午與政院高層會商後，林全目前轉往台南視察。

政院在上午的高層會議中，與交通部等相關部會聯繫，了解最新處置與作法，徐國勇說，中央與地方政府後續也要協助家屬進行善後工作。