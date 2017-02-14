國民黨要求政府 全面檢查遊覽車

2017-02-14 11:15

〔記者施曉光／台北報導〕針對國道5號昨晚發生重大遊覽車翻覆事故，國民黨今日召開記者會，先以默哀10秒鐘向30多位罹難者致意，強調該黨一定會監督政府，要求政府做好應盡義務，協助家屬後續事項，並呼籲政府儘速全面檢查目前立案遊覽車，絕對不能讓此憾事再次發生。

國民黨文傳會副主委洪孟楷表示，主管遊覽車的政府相關機關應公布最近的檢視報告，該事故車輛是否如期檢查以及檢驗合格，如果不合格，為何會被放水過關，以及中間有無疏失。

此外，他也表示，當初蔡政府推動「一例一休」，宣稱是為避免勞工過勞，但該遊覽車駕駛很可能有過勞問題，勞動部應該了解這種低價旅遊團，是否可能造成駕駛過勞。