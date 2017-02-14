參拜竹縣文林閣 詹啟賢：參選下屆總統是政治承諾

2017-02-14 11:11

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕國民黨主席參選人詹啟賢今天上午到新竹縣芎林鄉文林閣參拜，祈求順利當選；他受訪說，自己宣布參選黨主席時就表態爭取參選下屆總統，至於其他人如何他不做評論。

高齡93歲的地方藍營大老、文林閣董事長劉阿鋉親自接待詹啟賢，包括縣議員林政良和多名鄉民代表、村長也都到場陪同，詹啟賢一一和他們握手閒話家常，並拜託他們幫忙拉票。

詹啟賢上香參拜後接受媒體訪問說，他表態爭取參選下屆總統，是對黨的政治承諾、對民間期許的回應，國民黨總統候選人的產生有一定的機制，在這個機制下，他該承擔就承擔、義無反顧，該抬轎就抬轎。