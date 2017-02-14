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遊覽車國道翻覆32死 藍委：旅行社要負最大責任

立法院國民黨團副書記長呂玉玲指出，翻車意外凸顯司機過勞駕駛、車齡過高、工時過長問題。（記者陳鈺馥攝）

2017-02-14  10:33

〔記者陳鈺馥／台北報導〕蝶戀花旅行社「武陵賞櫻一日遊」旅行團昨晚在國道上翻覆，造成32死、12人輕重傷悲劇。立法院國民黨團今召開記者會呼籲交通部、勞動部，應嚴查車齡老舊、司機過勞問題，避免再有相關意外重演，藍委也表示「旅行社要負最大責任！」

國民黨團書記長王育敏表示，真的非常悲痛，車禍喪失32條人命，此事凸顯遊覽車車齡過高，交通部對遊覽車要嚴加管理和督導，徹底檢查絕不能放水。

王育敏指出，交通部對司機駕駛時間的計算和長度都要調查，是不是手握方向盤才開始算上班時間，一早出發、深夜9點多還載著旅客回程，有無超時工作？勞動部都要詳加調查。

黨團副書記長呂玉玲則說，此事反映出司機過勞駕駛、車齡過高、旅行社一日遊司機工時過長問題，尤其司機從武陵農場開回到南港時，已工作了14個小時，「超時工作就是過勞！」

呂認為，雖然旅行業稱司機待命時可休息，但事實上還是無法休息，蝶戀花旅行社絕對要負最大責任，特別是遊覽車車齡將近19年，雖有保養，但車齡過長還是會出現老化，要嚴加查驗，才能保障旅客出遊安全。

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