因應世大運 竹北縣治區周邊道路將禁挖

世大運新竹縣賽場周邊的光明6路等主幹道，今天公告4月起禁止開挖施工，為期4個月。（記者黃美珠攝）

2017-02-14 10:13

〔記者黃美珠／竹縣報導〕因應今年8月登場的世界大學運動會將有部分賽事會在新竹縣舉辦，新竹縣政府今天早上宣布，從4月1日起到8月31日為止，竹北市勝利8街、光明1路以南，興隆路1、2段以北；縣政9路以東，以及自強南、北路以西的縣治區周邊，在前述期間為道路禁止開挖施工區。

這個區塊內受到管制開挖的主要幹道有：光明6路到光明6路東2段、文興路到文興路2段、興隆路1段到興隆路5段、縣政2路到縣政2路南段、以及莊敬南、北路。另外從國道3號竹林交流道到115號縣道（文德路）之間的富林路3段也同樣受管制。

縣長邱鏡淳要求所屬單位，對於前述管制訊息，除了要提早告知相關管線單位、業者，也須通知竹北市公所、芎林鄉公所、以及前述區塊內的社區、大樓住戶管委會等一起配合。

請必要的工程，可以提早就提早申請、辦理，無急迫性的則建議避開前述期間，以維持世大運選手出賽時通行安全、以及交通的順暢。

配合世大運，新竹縣政府設定以縣治區周邊、鄰近賽場的縣治區主幹道4月起開始禁挖4個月。（記者黃美珠攝）