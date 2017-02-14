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立院將開議 時力籲公投法、促轉條例快審議

時代力量立法院黨團14日舉黨團會議後記者會，總召徐永明（左起）、執行黨主席黃國昌、立委林昶佐等人說明本會期優先法案。（記者廖振輝攝）

2017-02-14  09:41

〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院新會期將於週五開議，立法院時代力量黨團今召開記者會，公布本會期將提出的17項優先法案，喊出堅持改革的口號。

黨團總召徐永明表示，時力將續推過去已提出待審查，及尚未完成立法的13項法案，包括「反媒體壟斷法」、「最低工資法」、「公投法」、「促轉條例」等法案，都已經提出待審查，或是審查完成，期盼可以盡快完成協商，並通過相關法案。

時代力量黨主席黃國昌表示，本會期還會針對年金改革、司法改革、核廢料處理、原住民權利、文化政策等議題，提17項修法。包括人民參審條例、設置勞工訴訟程序專法、揭弊者保護法，及核廢三法、文化內容策進院設置條例、原住民語言發展法等。

黃國昌說，對政府年改方向肯定，但改革力道要加強，如18％優存分成6年才落日，時間拖太長，時力與年輕公務員與教師團體討論後，認為3年就該落日；此外，時力主張所得替代率下降速度應加快外，也認為可仿效瑞典的「階梯式」所得替代率。

此外，針對昨晚賞櫻團翻車32死意外，徐永明表示深切哀悼，他說，這凸顯許多大眾運輸結構問題，希望行政部門盡速釐清真相，安定民心。

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標題：立院將開議 時力籲公投法、促轉條例快審議


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