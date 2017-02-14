熱比婭訪台告吹 台聯譴責「特定人士從中作梗」

台聯黨主席劉一德與組織部主任張兆林與維吾爾人權領袖熱比婭會面。（台聯提供）

2017-02-14 09:04

〔記者呂伊萱／台北報導〕台聯原定邀請維吾爾人權領袖熱比婭於3月底訪台，但熱比婭認為訪台一事「還要再觀察」，此案確定告吹。台聯主席劉一德與組織部主任張兆林昨赴日本東京與熱比婭見面，但熱比婭當面向台聯表示不會訪台。台聯今表示，有特定人士「從中作梗」，台聯強烈譴責阻擋熱比婭訪台的作為，並表示，未來會繼續努力再邀熱比婭與其他反中人士及團體訪台，讓台灣成為對抗中國霸權的國際平台。

台聯於1月下旬時召開記者會，發布熱比婭辦公室信函與熱比婭錄影，宣布熱比婭已接受台聯邀請，盼在3月底來台訪問。台聯近兩個月來持續準備熱比婭來台事宜，劉一德與張兆林昨並親赴日本東京，與正在日本訪問的熱比婭會面，希望討論訪台細節。但熱比婭當面向兩人表示，來台訪問一事「還要再觀察」，3月訪台一事確定取消。

台聯今發布新聞稿表示，台聯對少數刻意阻擋熱比婭訪問台灣的有心人士，表達強烈的譴責。劉一德說，會面前才得知有特定人士早一步與熱比婭女士會面，並以「目前非訪台最好時機」勸阻熱比婭，劉一德批評這是刻意「從中作梗」，且「非最好時機」的說法實在荒謬。

劉一德強調，蔡英文總統承載台灣多數人民厭惡中國打壓及併吞野心而當選，拒絕九二共識的決心更受到大多數台灣人民的肯定與支持。且此時美日關係及台日關係皆密切友好，中國要阻撓熱比婭訪台難有成效，主張「此刻正是邀請熱比婭訪台的最佳時機」，若錯過未來難度更高。

張兆林則說，台聯思考的是如何讓熱比婭首次訪台順利成功，經過近兩個月的聯絡與努力，獲得熱比婭的副主席兼最高顧問「Omer Kanat」回應，熱比婭本人也於1月中旬錄影表達訪台意願。但張兆林指控「有心人士開始以扭曲及不實言論進行破壞」，甚至在台聯與熱比婭會面前，刻意介入並阻擋訪台規劃。張兆林強烈譴責「惡意破壞阻擋」熱比婭訪台的人士。

台聯強調，理解並體諒熱比婭的謹慎決定，雖然原訂邀訪計畫暫緩，但未來仍會繼續努力，盡全力再邀請熱比婭及其他反中人士或團體到台灣訪問，讓台灣成為國際上對抗中國霸權的中心與平台。