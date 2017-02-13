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遊覽車重大事故 林全指示全力搶救傷患

2017-02-13  23:40

〔即時新聞／綜合報導〕國道5號今（13）日晚間發生遊覽車翻覆事故，造成重大的傷亡；行政院長林全接獲通報後，對不幸罹難的民眾表示哀悼，並指示衛福部啟動「大量傷病患緊急醫療救護機制」，全力搶救傷患。

徐國勇表示，林全第一時間接獲消防及警政署通報國道遊覽車事故相關訊息，對不幸罹難的民眾表示哀悼，並已指示衛福部啟動「大量傷病患緊急醫療救護機制」，全力搶救傷患。事故發生後，內政部立即成立應變中心，由交通部、衛福部派員進駐。

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  • 林全今（13）日接獲國道5號遊覽車事故通報後，對不幸罹難的民眾表示哀悼，並指示衛福部啟動「大量傷病患緊急醫療救護機制」，全力搶救傷患。（記者林正堃攝）

    林全今（13）日接獲國道5號遊覽車事故通報後，對不幸罹難的民眾表示哀悼，並指示衛福部啟動「大量傷病患緊急醫療救護機制」，全力搶救傷患。（記者林正堃攝）

  • 徐國勇表示，國道5號遊覽車事故發生後，內政部立即成立應變中心，由交通部、衛福部派員進駐。（資料照，記者黃耀徵攝）

    徐國勇表示，國道5號遊覽車事故發生後，內政部立即成立應變中心，由交通部、衛福部派員進駐。（資料照，記者黃耀徵攝）

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