遊覽車重大事故 林全指示全力搶救傷患

2017-02-13 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕國道5號今（13）日晚間發生遊覽車翻覆事故，造成重大的傷亡；行政院長林全接獲通報後，對不幸罹難的民眾表示哀悼，並指示衛福部啟動「大量傷病患緊急醫療救護機制」，全力搶救傷患。

徐國勇表示，林全第一時間接獲消防及警政署通報國道遊覽車事故相關訊息，對不幸罹難的民眾表示哀悼，並已指示衛福部啟動「大量傷病患緊急醫療救護機制」，全力搶救傷患。事故發生後，內政部立即成立應變中心，由交通部、衛福部派員進駐。