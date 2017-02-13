遊覽車重大事故 林全指示全力搶救傷患
2017-02-13 23:40
〔即時新聞／綜合報導〕國道5號今（13）日晚間發生遊覽車翻覆事故，造成重大的傷亡；行政院長林全接獲通報後，對不幸罹難的民眾表示哀悼，並指示衛福部啟動「大量傷病患緊急醫療救護機制」，全力搶救傷患。
徐國勇表示，林全第一時間接獲消防及警政署通報國道遊覽車事故相關訊息，對不幸罹難的民眾表示哀悼，並已指示衛福部啟動「大量傷病患緊急醫療救護機制」，全力搶救傷患。事故發生後，內政部立即成立應變中心，由交通部、衛福部派員進駐。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 國道遊覽車翻覆 賞櫻團32死12送醫
- 9.5億威力彩頭獎1注獨得 獎落桃園中壢
- 山佳火車站前違停鐵馬 公所將取締
- 禽流感肆虐 學者：注意火雞感染防基因重組
- 七六人少2主力 竟滅熱火13連勝
- 賊偷收銀機丟橋下 消防員垂降找回
- 宜蘭違規農舍 加收房屋稅取消
- 〈台股青紅燈〉新光金是誰在出貨?
- 〈50 Plus〉女兒與父親
- 國五遊覽車翻覆意外 乘客名單一覽表
- 國道5號轉國3彎道遊覽車翻覆邊坡 30多人受困
- 國道遊覽車翻覆 蝶戀花：不會逃避法律責任
- 情人節壽星先許願 鄭兆行:頭髮長回來
- 東京觀察／刻薄國民黨 害馬英九變兒皇帝
- 賞櫻團翻車 30年來最嚴重公路事故
- 最壞示範！3個小孩的媽 機場吞毒滅證
- 大聯盟春訓今起跑 台將F4蓄勢待發
- 4天2度大當機 NCC要查中華電
- 〈戀愛翹翹板〉改邪歸正又再犯 夜店咖女友搞失聯
- 老夫妻賞櫻國道遇劫獲救：車子突然不穩就翻了！
- 首列電聯車遊行 林佳龍：捷運時代來臨
- 《自由廣場》與勞動部長談修法時機
- 自由共和國》王嘉緯、林玉芳／防制金融犯罪需更積極的作為
- （獨家）阿妹好貼心 為讓歌神護嗓決定這麼做...
- 股市聞人賈文中闖房市 5.5億掃11戶
- 子閎挺晨翔退團 偉晉想到這件事鼻酸
- 〈熱門族群〉汰舊換新效應遞減 汽車股疲弱
- 床邊電子產品充電過熱 濃煙嗆死電腦工程師
- 紫南宮吃丁酒 食客川流不息
- 張翰6月要當爸 成家酸甜體悟多
- 謝千鶴傷癒再拚 渣打半馬封后
- 陽明山舊美軍宿舍失火 文化局：非文資建物失火
- （北市）萬大線5度動土 柯第2次參加
- 《陰屍路》尤金來台囉 今下午朝聖龍山寺
- 〈愛瘋迷〉再見 我的控制女友
- 搶救地上權案 公股行庫：盼政府先建立4大配套
- 品冠同框池錫辰 網揪冠佑參一咖
- 北醫男傷者傷勢重 生命跡象暫回穩
- 落枕沒先發 余德龍代打助破蛋
- 擴大驅逐無證移民 美爆恐慌
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：遊覽車重大事故 林全指示全力搶救傷患
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分