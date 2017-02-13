接受法媒專訪 陳建仁:台灣是亞洲民主燈塔

2017-02-13 22:51

〔即時新聞／綜合報導〕副總統陳建仁日前接受法國媒體專訪，報導今（13）日刊出。陳建仁受訪時表示，台灣是亞洲民主燈塔；他並提到，北京自去年以來限制台灣的國際空間，而這些壓力還可能會持續，並呼籲北京以對話為基礎，不要對台灣採取負面作為。

法國《十字架日報》（La Croix）的記者穆尼耶（Frederic Mounier）10日下午專訪陳建仁，今日報導出刊，法文版撰寫標題為「陳建仁：台灣是亞洲民主燈塔」，英文版撰寫標題為「台灣要小心過於依賴中國」。

陳建仁受訪時表示，很高興看到勇敢獨立的年輕人在太陽花運動期間表達對民主和政治透明度的關心，有很多港、澳和中國的朋友認為台灣是民主模範，是「東南亞華人文化社會的燈塔」，「民主和自由是普世價值，我祈禱這些價值在這片區域裡更加普及」。

陳建仁指出，自總統蔡英文就任以來，北京堅持必須維持「一中」共識，片面切斷雙邊行政系統聯繫，且限制台灣的國際空間，並舉行軍演，提高對台灣的壓力，許多觀察家認為這些舉措的目的是鞏固權力和堅定自己對國際情勢變動的立場，「這些對台灣的壓力可能還會持續」。

陳建仁表示，台灣一直明確表達維持兩岸和平的意願，蔡總統也對1992年兩岸會談的歷史表達尊重，願意持續雙邊往來；維持和平是雙邊共同責任，需要耐心和信心，他呼籲中國以對話為基礎，不要對台灣採取負面作為。

兩岸的經濟關係方面，陳建仁說，台商在中國大陸的投資占台灣所有對外投資的64%，但中國經濟環境改變後，數字已有減少；台灣不希望把雞蛋放在同一個籃子，因此要加強與區域和世界的關係，尤其是美國、日本、歐盟，並推動新南向策略，減少過於依賴中國的風險。

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法文版報導 Chen Chien-jen : « Taïwan est le phare de la démocratie en Asie »

英文版報導 'Taiwan wary to be too dependent on mainland China'