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蝦米！ 麻豆農會選舉 上百張投票通知單還沒發

2017-02-13  22:20

〔記者楊金城／台南報導〕下屆農會選舉就要在2月19日投票，但麻豆區農會中興里農會代表、小組長選區的全部180多位選舉人（有投票權的農會會員）都還沒收到投票通知單。

負責發送投票通知單的中興里農事小組長周金堂解釋說，因前2天天氣寒冷，因此還未出門一一發送投票通知單給農會選舉人，明天起就會發送。

農會選舉4年1屆，麻豆中興里陳姓、張姓農會會員更投訴自由時報說，30多年來至少7屆農會選舉，就他們身邊的10多位會員從未接到過投票通知單，因為下屆投票通知單還是沒收到，實在太離譜，質疑選務單位麻豆農會都沒在管嗎？小組長居心可議？

下屆麻豆農會選舉將在19日舉行會員代表和農事小組長改選，因只有1人登記候聘總幹事，農會選情單純，但29個選區中，有52人參選45席農會會員代表，以中民、東角、北勢、保安和港尾等5個里競選激烈。

而發生未投送投票通知單的中興里農事小組長周金堂現年84歲，已擔任11屆小組長，下屆小組長依然是同額競選，將邁入第12任小組長。

麻豆農會會務部主任吳靜惠說，農會都是委託農事小組長代為送達農會選舉投票通知單給選舉人，選舉人沒有投票通知單沒關係，只要持印章和身分證前往投票所投票即可。

將卸任的麻豆農會總幹事李育賢說，一般投票通知單會在投票前的7天送達給選舉人，農會也會一一打電話追蹤小組長有否完成發送，如果小組長來不及，農會都會派人或商請當地里長、鄰長幫忙發送投票通知單，但如果30多年來都未接到投票通知單是不可思議，應該不可能，農會將進行了解後處置。

周金堂說，每屆選前他都會發送投票通知單，順便向會員拜票，如果不在家的，也會將投票通知單塞在門縫送達，但中興里約有20戶會員設會籍在當地，不過可能搬遷他處，才從未收到投票通知單。

市府農業局農會輔導科長吳威達說，將責成各農會確實送達投票通知單給選舉人，避免引發爭議，尤其是選情白熱化的農會選舉更要謹慎。

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  • 麻豆區農會將在19日舉行會員代表和農事小組長選舉。（記者楊金城攝）

    麻豆區農會將在19日舉行會員代表和農事小組長選舉。（記者楊金城攝）

  • 農會選舉的投票通知單。（記者楊金城攝）

    農會選舉的投票通知單。（記者楊金城攝）

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相關關鍵字： 投票通知 投票通知單 農會選舉 麻豆
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