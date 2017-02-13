| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國道五號遊覽車翻落邊坡 30多人受困車內待援
 首頁 > 政治

劉一德親赴東京邀請 熱比婭：訪台一事再觀察

2017-02-13  20:17

〔記者楊淳卉／台北報導〕台聯邀請維吾爾人權領袖熱比婭訪台一事確定告吹。台聯主席劉一德與組織部主任張兆林今特赴日本東京，與正在日本訪問的熱比婭見面，但熱比婭當面向兩人表示，訪台一事「還要再觀察」，確定不會訪台。

張兆林稍早受訪表示，熱比婭有提出幾項無法訪台的理由，但他不便透露，台聯已盡最大努力說服邀請；他強調，台聯未來會持續邀請熱比婭來台，也會盡全力排除熱比婭所考慮的因素。

廣告
  • 圖為今年一月，台聯邀請維吾爾人權領袖熱比婭來台記者會。（資料照，記者呂伊萱攝）

    圖為今年一月，台聯邀請維吾爾人權領袖熱比婭來台記者會。（資料照，記者呂伊萱攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 劉一德 台聯 張兆林 熱比婭 維吾爾
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤什錦炒豆腐
西班牙彩椒糙米飯
彩色肉丸子
♡生巧克力自己做♡
轉寄

標題：劉一德親赴東京邀請 熱比婭：訪台一事再觀察


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月13日‧星期一‧丁酉年正月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.