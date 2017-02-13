劉一德親赴東京邀請 熱比婭：訪台一事再觀察
2017-02-13 20:17
〔記者楊淳卉／台北報導〕台聯邀請維吾爾人權領袖熱比婭訪台一事確定告吹。台聯主席劉一德與組織部主任張兆林今特赴日本東京，與正在日本訪問的熱比婭見面，但熱比婭當面向兩人表示，訪台一事「還要再觀察」，確定不會訪台。
張兆林稍早受訪表示，熱比婭有提出幾項無法訪台的理由，但他不便透露，台聯已盡最大努力說服邀請；他強調，台聯未來會持續邀請熱比婭來台，也會盡全力排除熱比婭所考慮的因素。
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