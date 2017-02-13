文總週三再開執委會 蔡英文能否成會員受關注

2017-02-13 19:42

〔記者楊媛婷／台北報導〕政黨輪替後，中華文化總會會長選舉歷經各式風波，因執行委員會屢次流會，包含總統蔡英文在內的會員名單遲遲無法確定，導致會長難產，經歷兩次流會後，代會長、富蘭克林證券總裁劉吉人將於週三（15）再度召開執委會，若順利舉行，將再度審核會員資格。

11月時，王金平會同其他共12位執委如李成家、吳東進、林明成、陳哲芳、陳飛龍、許勝雄、曹興誠、前台泥董事長辜成允、黃茂雄、黃崇仁、蔡明忠，發表聲明支持中華文化總會應該順利完成改選，反對當時會長劉兆玄透過程序刻意卡住蔡政府接掌文總。

中華文化總會表示，將在15日舉行執委員會，再度針對會員資格審查，該會由代理會長劉吉人主持，但不方便透露會出席的執委名單，依照規定，需在確認會員名單過兩週後再舉行會員大會，並經由會員大會選出會長，若議程順利，最快舉行會長選舉的會議日期為3月1日。