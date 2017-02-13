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客委會新書發表 帶讀者一窺客庄文化

2017-02-13  20:16

〔記者吳柏緯／台北報導〕浪漫台三線是總統蔡英文重要的客家文化政見，客委會主委李永得下午出席《把山種回來》、《惜食客滋味》兩本新書發表會時表示，台三線蘊含了生活、藝術、建築等各方面的美學與人文內涵，未來除了文字，也希望透過各類型藝術家進駐，透過各式藝術創作描繪出台三線的動人風景，一步一步呈現出台三線的深厚底蘊。

由客委會與微笑台灣團隊共同編著的《把山種回來》和《惜食客滋味》兩本書，今天在台北國際書展舉行新書發表會，李永得表示，《把山種回來》和《惜食客滋味》透過清新、流暢的筆觸，和大眾分享台三線的人文內涵，和最重要的生活之美。

《惜食客滋味》從食材、美食和家族的故事出發，凸顯客家源遠流長、珍惜資源的飲食傳承，結合台三線農特產與地產地銷，以及時俱進的綠色低碳觀念，探討客家的飲食文化。

《把山種回來》則從農力、食力、美力及根力四大領域、18個客家青年返鄉創業的故事切入，運用清新、輕快、流暢的敘事風格，述說客家青年以堅毅精神以及創新、創意及創業等三創能力，賦予家鄉與台三線嶄新的產業與經濟活力。

除了李永得與編輯團隊外，書中主角邱星崴、羅傑、洪毓穗、曾建富等人也到場，與民眾分享他們對故鄉的熱情、對文化的使命，透過精采的故事，感受台三線深厚的好客情懷。

李永得說明，除了文字創作，未來也希望與各類型藝術家合作，透過藝術創作描繪出台三線的動人風景。

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  • 除了李永得與編輯團隊外，書中主角邱星崴、羅傑、洪毓穗、曾建富等人也到場，與民眾分享他們對故鄉的熱情、對文化的使命，透過精采的故事，感受台三線深厚的好客情懷。（客委會提供）

    除了李永得與編輯團隊外，書中主角邱星崴、羅傑、洪毓穗、曾建富等人也到場，與民眾分享他們對故鄉的熱情、對文化的使命，透過精采的故事，感受台三線深厚的好客情懷。（客委會提供）

  • 客委會主委李永得表示，台三線蘊含了生活、藝術、建築等各方面的美學與人文內涵，未來除了文字，也希望透過各類型藝術家進駐，透過各式藝術創作描繪出台三線的動人風景，一步一步呈現出台三線的深厚底蘊。（客委會提供）

    客委會主委李永得表示，台三線蘊含了生活、藝術、建築等各方面的美學與人文內涵，未來除了文字，也希望透過各類型藝術家進駐，透過各式藝術創作描繪出台三線的動人風景，一步一步呈現出台三線的深厚底蘊。（客委會提供）

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