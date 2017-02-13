核廢中繼規劃 經部最快四月送行政院
〔記者黃佩君／台北報導〕媒體報導核廢料集中處置，台電已相中包括基隆市、金門縣、連江與澎湖縣轄區內的四個無人島。經濟部次長楊偉甫今表示，台電於去年九月提交「集中式貯存場可行性評估報告」方案給經濟部，經部要求台電補充某些具體量化部分，據了解資料目前已差不多，希望過程「越快越好」。楊偉甫也說，經部收件後最快兩個月內審查完畢交由政院永續會下的非核家園小組，由小組作為平台進行溝通，目前小組也已接近籌劃完畢。
經濟部2012年選定金門烏坵、台東達仁鄉作為低階核廢料最終儲存場所，但依法需進行公投，在地方不願公投情況下場址難產，台電依法須於去年三月選定低階核廢最終處置場址、並遷移蘭嶼核廢料的時程跳票。
由於前兩者難產，台電去年九月又擬定在無人島建立集中式貯存場「暫放」核廢料，作為最終處置場址選定前的替代方案。昨傳出台電對集中式貯存場已選中包括基隆市、金門縣、連江與澎湖縣轄區內的四個無人島，台電及經濟部均不願證實。
楊偉甫表示，台電去年九月向經濟部提出集中式貯存場的可行性研究報告，國營會經檢視後有要求補充一些具體量化部分，目前了解台電資料已做得差不多了。本次提出報告並沒有建議具體選址地點，但就有潛力的場址地質在技術面上有進行釐清，報告重點就是分析國內哪幾個地區有條件，但台電並未具體提出地點。
他也表示，經濟部預期台電最近會將報告送出，若報告內容適當，經濟部審定後將送到行政院永續會下的非核家園小組，並邀集地方、官方及學者等討論，取得社會最大共識才會進行具體選址。目前小組已籌劃完畢，最近就會開始進行諮商與委員會議。
楊偉甫也說，集中式貯存基本上是「橫跨低階到高階」，由於並非最終處置，不需要公投；但若最後社會對集中式貯存選址有共識，邁向最終處置場，就需要另外補修高階處置選址條例，這必須視最後審議結果而定。
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