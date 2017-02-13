打電話向里長拜年 柯文哲出動媽媽牌

2017-02-13 17:43

〔記者何世昌／台北報導〕台北市長柯文哲去年底首度表態爭取連任，為了選舉布局，柯每週安排走訪行政區，還出動「媽媽牌」！民進黨市議員顏若芳今在臉書爆料，「柯媽媽」何瑞英春節期間逐一打電話給北市里長拜年；里長反映，市長母親打電話拜年是史上頭一遭，不免令人聯想此舉是為了固樁。

中山區正守里里長林洳萱昨證實此事，上週突然接到「035」開頭的市內電話，原本以為是新竹親友打來拜年；未料，接起來對方就說「你好，我是柯P媽媽」，並感謝里長平時對兒子的照顧，兩人互相「打太極」長達2分鐘。

林說，由於這是頭一遭接到市長母親拜年電話，過去沒有這樣經驗；今日與其他里長聊及此事，發現大家都有接到拜年電話，因此難免聯想到選舉。

北市府發言人劉奕霆表示，春節期間市長柯文哲行程滿檔，無法親自與北市所有里長拜年，因此柯文哲親自請「柯媽媽」何瑞英協助打電話向里長拜年。柯媽熱心應允協助後，柯市長親自把北市里長通訊錄交給柯媽。