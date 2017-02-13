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取消加成房屋稅 吳澤成：農地未農用加強執法

2017-02-13  17:38

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣代理縣長吳澤成宣布，將在5月取消違規農舍房屋稅加價措施，遭外界質疑，打臉之前政策，綠黨中執委吳紹文更怒批，農地將失守，吳澤成今受訪時強調，農地農用政策從未改變，只是回歸法制面將房屋稅加價與土地違規分離，並針對農地未農用加強執法。

違規農舍房屋稅加價措施取消後，針對農地未農用的處罰辦法，剩下依違反區域計畫及都市計畫法，開出6萬至30萬元的罰單，及農地未農用以建地為標準徵收地價稅，但綠黨中執委吳紹文更質疑，縣府依法裁罰的力度不夠，地價稅政策也無相關配套，無法達到實際效果，農地將會因此失守。

「農地農用政策堅持到底，沒有改變！」吳澤成強調，會取消加成房屋稅，是因為從去年開始，在政策執行的過程中，發生了一些狀況，因此做了檢討，這些都是林聰賢縣長時期就開始討論，檢討相關的執行細節。

吳澤成說，由於原來的徵收程序是完備的，沒有違反規定，之前所加收的房屋稅不會退稅，將維持原來既定的做法，現在只是要經過評議會的程序，針對執行面進行修正，然後去執行。

吳澤成指出，未來針對農地未農用，會依照區域計畫法及都市計畫法的相關規定辦理，該罰還是會罰，加強執法，執行細節會請相關單位進行釐清，5月就要開徵房屋稅，不動產評價委員會3月份就會做出結果，這部分縣府一定會努力。

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  • 宜蘭縣代理縣長吳澤成強調，農地農用政策會堅持到底，不會因為取消房屋稅加成而改變。（記者林敬倫攝）

    宜蘭縣代理縣長吳澤成強調，農地農用政策會堅持到底，不會因為取消房屋稅加成而改變。（記者林敬倫攝）

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