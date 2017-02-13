農漁會選舉案 最高檢共受理110件、被告348人

2017-02-13 17:03

〔記者錢利忠／台北報導〕被視為未來縣市長選舉前哨戰的農、漁會選舉，將於本月19日選舉，最高檢察署今天成立「查察賄選及暴力督導小組」，專責督導此次妨害選舉案件，截至今天為止，農、漁會選舉相關案件共110件、被告348人；目前僅3件簽結，仍有107件調查中。

針對農會選舉共受理93件、被告282人；其中，賄選案佔77件、被告248人，已簽結3件，剩餘74件均為他字案調查中；除賄選案件外，暴力案件有3件，被告8人；其他案件有13件、被告26人；均調查中。

漁會選舉部分共受理17件、被告66人，均為他字案；其中，賄選有11件、被告52人；暴力有2件、被告5人；其他案件4件、被告9人；總計17件均調查中。