| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
H5N6首例死亡幼禽是鴨是鵝？ DNA鑑定出來了
 首頁 > 政治

農漁會選舉案 最高檢共受理110件、被告348人

2017-02-13  17:03

〔記者錢利忠／台北報導〕被視為未來縣市長選舉前哨戰的農、漁會選舉，將於本月19日選舉，最高檢察署今天成立「查察賄選及暴力督導小組」，專責督導此次妨害選舉案件，截至今天為止，農、漁會選舉相關案件共110件、被告348人；目前僅3件簽結，仍有107件調查中。

針對農會選舉共受理93件、被告282人；其中，賄選案佔77件、被告248人，已簽結3件，剩餘74件均為他字案調查中；除賄選案件外，暴力案件有3件，被告8人；其他案件有13件、被告26人；均調查中。

漁會選舉部分共受理17件、被告66人，均為他字案；其中，賄選有11件、被告52人；暴力有2件、被告5人；其他案件4件、被告9人；總計17件均調查中。

廣告
  • 農漁會選舉案， 檢方共受理110件、被告348人。圖為南投檢、警、調、廉政等完成查賄與暴力防範人力部署計畫。（資料照，記者謝介裕攝）

    農漁會選舉案， 檢方共受理110件、被告348人。圖為南投檢、警、調、廉政等完成查賄與暴力防範人力部署計畫。（資料照，記者謝介裕攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 檢方 農漁會 農漁會選舉
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤什錦炒豆腐
西班牙彩椒糙米飯
彩色肉丸子
♡生巧克力自己做♡
轉寄

標題：農漁會選舉案 最高檢共受理110件、被告348人


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月13日‧星期一‧丁酉年正月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.