「為何強制學生升旗？」 網友熱議

2017-02-13 18:23

〔即時新聞／綜合報導〕學生在求學階段，除了努力讀書考試之外，每個早晨的升旗更是讓人有著忘不掉的回憶，天氣悶熱的夏天可能會站到全身是汗，冬天則是會凍到受不了，還有些體質較差的同學可能會突然暈倒，一名網友在「PTT」上詢問，「以前早自習都要把時間拿來升旗和唱國歌，為什麼強制學生一定要升旗啊？」。

網友表示，「開學、每周都要把早自習拿來升旗唱國歌，想想以前也真傻，寧可在家多睡一點，也不要過這種軍事化國家的遺毒，當然可以升旗，但為什麼要強制學生一定要升旗啊？」。

有鄉民表示，「升旗唱國歌是一回事，但可能更多的是培養大家的團結凝聚心吧」、「早起升旗真的超痛苦！」、「現在不如以前了啦，很多學校已經自由很多」。其中「黨國遺毒」則被許多網友認為是最大的原因。