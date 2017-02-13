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童仲彥遭開除黨籍 李秀環：謝謝黨中央還我公平

2017-02-13  16:55

〔即時新聞／綜合報導〕捲入家暴外遇風波的台北市議員童仲彥，今遭民進黨中評會認定家暴慣犯，開除黨籍，5年內不得再入黨。稍早判決出爐前，童妻李秀環於專訪時表示，「尊重黨中央決定，謝謝黨中央還我公平」。

根據《東森新聞雲》報導，李秀環今接受《雲端最前線》專訪時，被問到民進黨若將童仲彥除名，她表示「尊重黨中央決定，謝謝黨中央還我公平」。童仲彥未來是否還有資格當議員，李秀環說，這不是自己一票可已決定，「就交給中正萬華區選民決定」。

至於童仲彥的政治生涯是否就此結束，李秀環稱，看他如何與民眾交代，「不是用演戲的心情告訴大家說我會負責，真的贖罪了嗎？」針對外界要她參選議員一事，李秀環回應，目前沒有這樣的考量，會選擇站出來，揭發童仲彥家暴，是因為過去為愛容忍6年，卻換來如此下場，希望透過以身作則，鼓勵受暴者勇敢站出來。

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  • 針對民進黨中評會今討論童仲彥家暴案，李秀環表示，尊重黨中央決定，謝謝黨中央還我公平。（翻攝李秀環臉書）

    針對民進黨中評會今討論童仲彥家暴案，李秀環表示，尊重黨中央決定，謝謝黨中央還我公平。（翻攝李秀環臉書）

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