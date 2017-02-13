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公宅將發包6案 林欽榮：年底前18處開工

2017-02-13  16:20

〔記者鍾泓良／台北報導〕北市府推動公宅四年兩萬戶，今天舉行六處公宅招商說明會，共計推出戶數一千百七十五戶公共住宅，總採購金額合計達七十億元。林欽榮信誓旦旦指出，今年預計將會有十八處、五千戶今年開工。他也提到，原本北市府只有規劃六社區、七千戶做包括「智慧三表」的智慧化公宅，但市長柯文哲認為應該戶戶都是智慧宅，因此現在發包之後會再追加要求智慧化。

招商說明會共有一百卅人參加，共六十一家營造廠參與，但事後提問無人提出問題，林欽榮開玩笑說，廠商都太謙虛了！林欽榮認為是因為廠商已經習慣柯市府的招標文化，認為如果有不公平跟弊端問題就會提出比較多問題。

這次公布發包的公宅處，鄰近內湖科學園區的瑞光段公宅、鄰近青年公園的萬華青年營區公宅、鄰近萬華火車站的莒光段、文山區公所旁的木柵段、鄰近成功橋的南港小彎段及靠近中研院的中南段。

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  • 北市府推動公宅四年兩萬戶，今天舉行六處公宅招商說明會，共計推出戶數一千百七十五戶公共住宅，總採購金額合計達七十億元。林欽榮信誓旦旦指出，今年預計將會有十八處、五千戶今年開工。（記者鍾泓良攝）

    北市府推動公宅四年兩萬戶，今天舉行六處公宅招商說明會，共計推出戶數一千百七十五戶公共住宅，總採購金額合計達七十億元。林欽榮信誓旦旦指出，今年預計將會有十八處、五千戶今年開工。（記者鍾泓良攝）

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