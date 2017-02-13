國民黨是丐幫？ 苗博雅：去年收入至少6.42億

2017-02-13 16:46

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席洪秀柱昨天自稱「丐幫幫主」向外界哭窮。對此，社會民主黨發言人苗博雅今天在臉書發文，指出國民黨相較於其他政黨，仍然是資源龐大的怪物。

苗博雅今天的發文指出，「洪秀柱主席說沒有黨產的國民黨是丐幫，是嗎？2016年，國民黨除了近2億政治獻金入袋，還從國庫得到2億7800萬的選舉補助款；今年還可再領納稅人1億6400萬補助。台灣的所有政黨，都是靠黨費、政治獻金、選舉補助款在運作，只有一個政黨除外：擁有超大筆黨產孳息的中國國民黨。」

苗博雅說，「民主國家的政黨，都是靠著黨費、政治獻金、政黨補助款生存。因此，各政黨才會拼命爭取選民支持，以求存活。只有中國國民黨會高呼沒有黨產就活不下去。靠著黨費、政治獻金、政黨補助款生存就是丐幫？就要被消滅？那從成立以來沒有任何政黨補助款，成立以來政治獻金收入還少於國民黨一年收到的黨費的社會民主黨怎麼辦？乞丐中的乞丐嗎？」