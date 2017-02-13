國民黨是丐幫？ 苗博雅：去年收入至少6.42億
2017-02-13 16:46
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席洪秀柱昨天自稱「丐幫幫主」向外界哭窮。對此，社會民主黨發言人苗博雅今天在臉書發文，指出國民黨相較於其他政黨，仍然是資源龐大的怪物。
苗博雅今天的發文指出，「洪秀柱主席說沒有黨產的國民黨是丐幫，是嗎？2016年，國民黨除了近2億政治獻金入袋，還從國庫得到2億7800萬的選舉補助款；今年還可再領納稅人1億6400萬補助。台灣的所有政黨，都是靠黨費、政治獻金、選舉補助款在運作，只有一個政黨除外：擁有超大筆黨產孳息的中國國民黨。」
苗博雅說，「民主國家的政黨，都是靠著黨費、政治獻金、政黨補助款生存。因此，各政黨才會拼命爭取選民支持，以求存活。只有中國國民黨會高呼沒有黨產就活不下去。靠著黨費、政治獻金、政黨補助款生存就是丐幫？就要被消滅？那從成立以來沒有任何政黨補助款，成立以來政治獻金收入還少於國民黨一年收到的黨費的社會民主黨怎麼辦？乞丐中的乞丐嗎？」
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 獨家》宜蘭副縣長人選大逆轉 朱壽騫取代吳清鏞
- 賴清德接府秘書長？陳菊：總統考慮人選之一
- 國民黨主席選舉連署領表 3％門檻開始衝刺
- 花媽爆賴神接總統府秘書長？賴清德沒意願
- 農漁會選舉染黑金 13區列高風險 全台307人列被告
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 日紅燈區禁拍照 制服爆乳妹全被Google街景曝光
- 低薪、「吃人肉」不堪壓榨 22歲女星宣布出家
- NBA》尼克老闆多蘭質疑歐克利酗酒 名導史派克李開嗆
- 北市西園路2段140巷道路施工 2月15日起單向通行
- 自由共和國》劉克襄／我們繼續在蓋茅草屋
- 樹林極限運動場冷清 議員促活用
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Cabinet said to eye NT$800bn stimulus
- 中市老二媽省親 印製成書作補充教材
- 〈熱門族群〉汰舊換新效應遞減 汽車股疲弱
- 人生崩壞！英樂透最年輕得主擬告樂透商
- 當年傑克讚最棒女孩 《鐵達尼號》小蘿莉長大了挨酸
- 子閎挺晨翔退團 偉晉想到這件事鼻酸
- 老樹長歪到鄰家 地價稅補助縮水
- 產後持續復胖 女星自我催眠「我是偉大母親」
- 軍事戰略演進 不脫「嚇阻、防衛」原則
- 賈文中子攜手元大二代 布局商辦
- 星期專訪─中研院士李琳山︰推動產業轉型 大學必修課程先鬆綁
- 強國人炫吃穿山甲 還爽稱太補流鼻血…
- 鹿晗9年前南韓留學照曝光 帥臉0變化
- 防堵禽流感 餵食野鴿北市將開罰
- 鹽水蜂炮遊客增加 垃圾卻減量
- 女歌手未獲提名 一身「川普裝」搶走葛萊美紅毯焦點！
- 王光祿打獵違反槍砲案 最高檢陳述8項法律意見
- 最壞示範！3個小孩的媽 機場吞毒滅證
- 屏東縣嬰兒出生率 獅子鄉最高、高樹殿後
- 蔡郁璇控不看女兒 高國華：蔡已跟男人同居
- 滅火器石垣島報恩 楊大正女友夫唱婦隨
- 都是為了川普 JK羅琳和名嘴互嗆
- 高雄馬拉松》蔣介文偕子弟兵 包走國內冠軍
- 矽晶圓漲價題材 台勝科漲停
- 爭取台塑赴美投資 德州招待王文淵吃喝玩樂
- 林濁水觀點》新時代下的舊典範（五）：兩個中國主流下的美國一中政策
- 機車行夫妻 樂當義消、鳳凰志工
- 澳洲狂父2度縱火 竟供稱：「因為孩子喜歡消防車！」
- 二、游悍將抗日 林威廷、陳凱倫聯手
- NBA》落選明星賽不失落 魏德：該輪到下個世代了
- 頭份15日開始劃設機車格 盼清除路霸
- 小朋友神造句被圈起 網友酸老師玻璃心
- 2個女兒作證 媽曾傳裸照給小王
- 情人節慶祝 吃這款蛋糕熱量最高...
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：國民黨是丐幫？ 苗博雅：去年收入至少6.42億
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分