認定家暴慣犯 民進黨開除童仲彥

2017-02-13 15:59

〔記者鍾麗華／台北報導〕民進黨今日召開第十七屆第五次中評會，對於台北市議員童仲彥家暴案，中評委聽取調查小組調查報告後，決議依紀律評議裁決條例第二十一條規定，將童仲彥予以除名處分。而童開除黨籍後，五年內不得再入黨。

今天的中評會上，台北市黨部主委黃承國出席表示，2017年1月25日週刊報導童仲彥疑似家暴案件，即與中央黨部組織部成立調查小組進行瞭解，並向中常會報告。電話約詢過程中，童仲彥皆不否認犯行。

童仲彥向媒體表示自己需要專業醫療諮詢，並已向精神科醫師求助。童於2017年2月6日向外界媒體公開認錯、坦承對現任妻子家暴。另，根據其現任妻子於媒體公諸遭違紀人施暴之照片、驗傷單等，足以認定，童為家暴慣犯。

民進黨中評會表示，童違紀事實明確，未申訴並放棄到場陳述機會，依紀律評議裁決條例第二十一條規定：「本黨黨員關於非政治事務觸犯刑法者，依其破壞本黨名譽之輕重，應予除名以下處分。」通過予以除名處分。