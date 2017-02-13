馬與「北高行」阻討黨產 顧立雄痛批「丐幫俠義」

顧立雄在臉書粉絲團發文，沉痛控訴國民黨、馬英九、北高行對不當黨產追討的聯合阻礙。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-02-13 15:46

〔即時新聞／綜合報導〕不當黨產處理委員會追討國民黨黨產受阻，除了國民黨中央不斷抗議，上月底還被台北高等行政法院裁定停止執行對國民黨帳戶的凍結，以及昨天被前總統馬英九大批是「時代錯誤」。黨產會主委顧立雄今天在臉書粉絲團發文，沉痛控訴國民黨、馬英九、北高行對不當黨產追討的聯合阻礙。

就任黨產會主委以來鮮少發文的顧立雄，今天罕見地在臉書粉絲團發文，題為「正是丐幫的俠義成就了政黨的成功」。他先針對國民黨主席洪秀柱自嘲丐幫幫主的言論反批，「如果說，被要求以黨費、政治獻金、競選費用補助金等正當收入支應政黨所有開銷，就是丐幫，那其他政黨豈非當丐幫已經很久很久了！」

顧立雄接著駁斥馬英九近日的言論，「如果說，被要求以黨費、政治獻金、競選費用補助金等正當收入支應政黨所有開銷，這是時代的錯誤，根本不應該讓它發生，那其他政黨在這錯誤之中，冤枉存活到現在，馬英九是不是要出來面對！」

顧立雄再針對北高行1月底的裁定表示，「如果說，政黨一方面可以拿著黨費、政治獻金、競選費用補助金等正當收入自由支配其開銷，另一方面對於已被推定為不當取得的財產，還可以來申請國家機關動用，卻說如此是讓政黨喪失自主性，這會讓政黨『名存實亡』，那其他所有連聞都沒有聞過不當黨產是什麼香味的政黨，連申請動用客觀上都不可能，只能傻傻地以正當來源收入支應所有開銷，其政黨自主性豈非早就被凌遲殆盡！它們『名存實亡』不是從成立至今也都好久好久好久了！」