| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

「愛與饒恕」228紀念音樂會2月26日登場

愛與饒恕」228紀念音樂會2月26日登場。（民進黨屏東縣黨部提供）

2017-02-13  15:05

〔記者李立法／屏東報導〕為紀念228事件70週年暨人權宣言40週年，長老教會屏東﹑排灣﹑魯凱三中會與屏東縣政府將以音樂會的方式，表達對受難先賢的敬意，這場名為「愛與饒恕」的228音樂會訂於2月26日下午3時30至5時30在屏東演藝廳演出。

民進黨屏東縣黨部指出，音樂可以緬懷歷史撫慰人心，也能安慰受難者的家庭，歷史可以原諒，經驗必須記取，藉由音樂會的呈現，宣揚台灣推動人權立國的精神，喚起每個人對228事件的反省與包容。

「愛與饒恕」紀念音樂會將邀請屏東縣地磨兒國小合唱團、排灣族鼻笛歌手少妮瑤．久分勒分、排灣族民謠歌手林秀妹長老、排灣族三地門教會聯合詩班、魯凱族好茶部落傳統歌謠詩班、屏東縣雅歌音樂協會、萬金聖詠團、屏東客家四重唱﹑台南神學院音樂系劉信宏主任、CHRISTINE創意表演藝術工作室等跨族群演出，以「愛與寬恕Love and forgiveness」為主題由各族群以傳統歌謠及現代樂曲來傳遞「族群融合．愛與和平」的意義。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 228事件 228和平紀念日 人權宣言
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤什錦炒豆腐
西班牙彩椒糙米飯
彩色肉丸子
♡生巧克力自己做♡
轉寄

標題：「愛與饒恕」228紀念音樂會2月26日登場


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月13日‧星期一‧丁酉年正月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.