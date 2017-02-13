愛與饒恕」228紀念音樂會2月26日登場。（民進黨屏東縣黨部提供）

2017-02-13 15:05

〔記者李立法／屏東報導〕為紀念228事件70週年暨人權宣言40週年，長老教會屏東﹑排灣﹑魯凱三中會與屏東縣政府將以音樂會的方式，表達對受難先賢的敬意，這場名為「愛與饒恕」的228音樂會訂於2月26日下午3時30至5時30在屏東演藝廳演出。

民進黨屏東縣黨部指出，音樂可以緬懷歷史撫慰人心，也能安慰受難者的家庭，歷史可以原諒，經驗必須記取，藉由音樂會的呈現，宣揚台灣推動人權立國的精神，喚起每個人對228事件的反省與包容。

「愛與饒恕」紀念音樂會將邀請屏東縣地磨兒國小合唱團、排灣族鼻笛歌手少妮瑤．久分勒分、排灣族民謠歌手林秀妹長老、排灣族三地門教會聯合詩班、魯凱族好茶部落傳統歌謠詩班、屏東縣雅歌音樂協會、萬金聖詠團、屏東客家四重唱﹑台南神學院音樂系劉信宏主任、CHRISTINE創意表演藝術工作室等跨族群演出，以「愛與寬恕Love and forgiveness」為主題由各族群以傳統歌謠及現代樂曲來傳遞「族群融合．愛與和平」的意義。