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馬、王靠邊站！林火旺：吳敦義是5候選人最強

前副總統吳敦義參選國民黨主席，被許多人看好。（資料照，記者朱沛雄攝）

2017-02-13  15:12

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席競爭激烈，參選人洪秀柱、吳敦義、郝龍斌、詹啟賢、韓國瑜都積極進行競選活動。台大哲學系教授、吳敦義競選辦公室發言人林火旺，今天上廣播節目受訪表示，吳敦義口才好、記憶力好，兼具行政與選舉經驗，比其他4位參選人都適任。

林火旺今天上《台北流行廣播電台》節目《POP搶先爆》，在節目中直言，吳敦義是5位候選人中最強的，洪秀柱有勇無謀、領導能力不足，郝龍斌市政績效吊車尾、詹啟賢沒有選舉經驗，韓國瑜只是講話很嗆，比較適合當民代，只有吳敦義各方面條件都具備。

林火旺認為，現在各個主席候選人都在拉攏前總統馬英九與前立法院長王金平，但馬王政爭讓國民黨受到很大傷害，這兩個人現在都應該靠邊站了。民進黨因為恐懼最能拉起國民黨氣勢的吳敦義，長期抹黑他「白賊」，這是對吳很大的侮辱，「批評他的人都沒有說過謊嗎？搞不好說的謊更多！」

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