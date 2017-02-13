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志清大樓為國產 親民黨：救國團該還就要還

救國團佔用志清大樓，財政部國有財產署追討租金，最高法院判救國團敗訴確定，除了返還土地外，另須給付5138萬元租金。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-02-13  14:18

〔即時新聞／綜合報導〕最高法院日前判定救國團佔用「志清大樓」應返還國有確定，親民黨團今天（13日）也表示，救國團若有佔用國家的財產，「該還就要還」。

最高法院日前判定救國團使用的「志清大樓」應返還國家，行政院不當黨產處理委員會本月24日也將召開「救國團是否為國民黨附隨組織」聽證程序。

針對志清大樓問題，親民黨今天認為，若有佔用國產，該還就該還。不過，親民黨也認為，黨產會追討黨產應就事論事，不能無限上綱。

親民黨表示，過去救國團性質獨立於政黨之外，培養青年的功能與貢獻不能抹煞，救國團有其歷史背景，「三民主義青年團」、「中國青年反共救國團」都是為國家訓練、培養人才，並不是為政黨培養人才。

親民黨認為，黨產會不應以清算鬥爭的報復心態追討黨產，才符合國家利益和民眾期待。

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相關關鍵字： 不當黨產處理委員會 志清大樓 救國團 親民黨 黨產 黨產會
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